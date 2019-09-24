На Гаити сенатор открыл стрельбу во время голосования, есть раненые

Оба пострадавших находятся в больнице, угрозы их жизни нет

/ Фото: Reuters

Два человека, в том числе фотограф агентства Associated Press, получили ранения в результате стрельбы во время церемонии голосования в Сенате по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля президентом Жовенелем Моизом. Как сообщил портал HaitiLibre, стрельбу из пистолета открыл один из сенаторов.

По информации портала, ранения получил также сотрудник аппарата Сената. Оба пострадавших находятся в больнице, угрозы их жизни нет. Сенатор Жан-Мари Ральф Фетье, открывший стрельбу, позже заявил, что "защищался от нескольких демонстрантов, которые ворвались в здание парламента".

В результате инцидента церемония голосования была сорвана, сроки нового заседания Сената республики по этому вопросу пока не определены.

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Карибская республика живет без утвержденного кабинета министров уже шесть месяцев. В марте парламент потребовал отставки председателя правительства Жана-Анри Сеана, а вступление в должность следующего премьера Жана Мишеля Лапена сорвалось из-за потасовки, устроенной представителями оппозиции. В начале сентября после аналогичной акции Палата депутатов все же одобрила назначение Фрица Уильяма Мишеля, политику требуется добиться поддержки сенаторов. Заседание верхней палаты парламента по этому поводу 11 сентября было сорвано из-за погрома, устроенного оппозицией в сессионном зале.

Видео: Reuters

Криминогенная обстановка беднейшего государства Западного полушария значительно ухудшилась после того, как в феврале в республике начались массовые акции протеста с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза.

14 февраля в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения протестующих и полиции. Как сообщила межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств, всего с начала акций протеста погибли 26 человек, еще 77 пострадали.

Моиз тогда заявил, что не уйдет в отставку из-за беспорядков. Политик призвал оппонентов к диалогу для поиска выхода из кризиса. Он вступил в должность президента 7 февраля 2017 года.

Напомним, что во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина на Жовенеля Моиза было совершено покушение.

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