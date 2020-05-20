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"Шторм года" в Индии и Бангладеш: эвакуированы 2,5 млн человек (фото, видео)

20 мая, 16:19

Станислав Кожемякин

Скорость порывов ветра шторма «Амфан» достигает 265 км/ч.

На Индию и Бангладеш, которые еще не забыли разрушения от циклона "Бульбуль", обрушился мощный циклонический шторм "Амфан", который принес с собой ливни и ураганный ветер.

По данным NDTV, чтобы предотвратить человеческие потери, из восточных индийских штатов Западная Бенгалия и Одиша эвакуировали порядка 450 тысяч человек, а в Бангладеш – около 2 млн. На данный момент известно как минимум об одной жертве стихии.

Подготовку к шторму усложняет пандемия коронавируса COVID-19 – многие индийцы отказываются укрываться в убежищах из-за страха заразиться. Им предписали не покидать дома до вечера 21 мая, а рыбакам запретили выходить в море.

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И хотя глава индийских Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Сатья Нараян Прадхан заверяет, что в убежищах будет соблюдаться требуемая социальная дистанция, а людей обяжут носить маски и пользоваться антисептиками, эксперты уверены, что на деле соблюдать эпидемиологические меры будет невозможно.

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Метеорологи уже назвали "Амфан" самым мощным за последние годы ураганом в Бенгальском заливе. Максимальная скорость порывов ветра шторма достигает 265 км/ч. Он может продлится как минимум до утра четверга.

Напомним, в прошлом году мы сообщали о шторме "Ваю", из-за которого в Индии объявили план массовой эвакуации.

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Бангладеш Индия шторм ураган тайфун циклон

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