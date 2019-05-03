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На Индию надвигается мощный циклон: более миллиона людей эвакуированы

3 мая, 07:42

На востоке страны отменяют поезда и закрывают аэропорты

Фото: Pixabay

На востоке Индии, из территории штата Одиша, к которому приближается мощный циклон "Фани", местные власти эвакуировали более миллиона человек. Людей селят в лагерях временного размещения вдали от побережья.

Кроме того, министерство железных дорог Индии заявило об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории штата. А управление гражданской авиации Индии объявило о закрытии аэропортов в Бхубанешваре и в Калькутте.

Отметим, что циклон "Фани" движется на штат со стороны Бенгальского залива. По расчетам метеорологов, он должен ударить по побережью сегодня. Он несет с собой мощные ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч. По разным оценкам, это будет самый мощный циклон, который ударит по этому прибрежному штату за последние 20 лет. Ожидается, что циклон может затронуть некоторые районы соседних штатов Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия.

Ранее сообщалось. что число погибших от гроз и шквалистого ветра, которые не прекращаются в западной и центральной частях Индии со вторника, достигло 50 человек. Как сообщает сайт газеты Business standard, особенно сильно пострадали штаты Гуджарат, Мадхья-Прадеш, Махараштра, Пенджаб, Раджастхан, и Харьяна.

Удар стихии вызвал перебои в работе систем электроснабжения и к гибели посевов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил соболезнования семьям погибших. В зонах бедствия продолжаются поисково-спасательные операции.

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Тег Индия, поезда, эвакуация, циклон, аэропорты

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