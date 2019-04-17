Жертвами ураганов и ливней в Индии стали полсотни человек

Удар стихии вызвал перебои в работе систем электроснабжения и к гибели посевов

Фото: Getty Images

Число погибших от гроз и шквалистого ветра, которые не прекращаются в западной и центральной частях Индии со вторника, достигло 50 человек. Как сообщает в среду сайт газеты "Бизнес стандард", особенно сильно пострадали штаты Гуджарат, Мадхья-Прадеш, Махараштра, Пенджаб, Раджастхан, и Харьяна.

Ранее сообщалось о 31 погибшем.

Удар стихии вызвал перебои в работе систем электроснабжения и к гибели посевов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил соболезнования семьям погибших. В зонах бедствия продолжаются поисково-спасательные операции.

Напомним, в феврале в Пакистане случилось наводнение, жертвами которого стали по крайней мере 28 человек.

Мы также писали о недавнем стихийном бедствии в Афганистане - в результате наводнений на западе страны только за сутки погибли пять человек и еще множество пропали без вести.

А в Казахстане целый город превратился во "вторую Венецию". Местная река вышла из берегов и затопила прибрежные территории города Кокшетау.

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