Жертвами ураганов и ливней в Индии стали полсотни человек
Удар стихии вызвал перебои в работе систем электроснабжения и к гибели посевов
Число погибших от гроз и шквалистого ветра, которые не прекращаются в западной и центральной частях Индии со вторника, достигло 50 человек. Как сообщает в среду сайт газеты "Бизнес стандард", особенно сильно пострадали штаты Гуджарат, Мадхья-Прадеш, Махараштра, Пенджаб, Раджастхан, и Харьяна.
Ранее сообщалось о 31 погибшем.
Удар стихии вызвал перебои в работе систем электроснабжения и к гибели посевов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил соболезнования семьям погибших. В зонах бедствия продолжаются поисково-спасательные операции.
Напомним, в феврале в Пакистане случилось наводнение, жертвами которого стали по крайней мере 28 человек.
Мы также писали о недавнем стихийном бедствии в Афганистане - в результате наводнений на западе страны только за сутки погибли пять человек и еще множество пропали без вести.
А в Казахстане целый город превратился во "вторую Венецию". Местная река вышла из берегов и затопила прибрежные территории города Кокшетау.
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