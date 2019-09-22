На Камбоджу обрушились мощные ливни: жертвами наводнений стали 16 человек

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В Камбодже вызванные мощными ливнями наводнения привели к гибели 16 человек. Об этом сообщили в Национальном комитете по управлению последствиями природных катастроф страны.

По данным представителя ведомства, среди погибших – семеро детей. Кроме того, из-за стихии пострадали еще пять человек. Всего с начала сентября паводки были зафиксированы в восьми провинциях королевства. Пострадали свыше 89 тысяч семей, и более 14,5 тысяч из них были эвакуированы из зоны бедствия.

Напомним, не так давно в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.

Кроме того, ранее непогода обрушилась на Афганистан. В результате наводнений погибли пять человек и еще множество пропали без вести. Стихия смела десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы, которая связывает Герат с соседней провинцией Кандагар.

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