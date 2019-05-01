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На Кипре задержан серийный убийца: охотился за приезжими женщинами

1 мая, 18:35

Мужчина убивал только приезжих женщин и девочек


На Кипре схватили серийного убийцу. По данным полиции, 35-летний офицер местной армии Нкос Метаксас убил пять женщин и двух девочек шести и восьми лет.

Тела своих жертв он расчленял и в чемоданах выбросил в искусственные озера, надеясь, что их там не найдут, учитывая, что медные рудники окрашивают воду в красный цвет.

Несмотря на ухищрения преступника, погибших нашли – водолазы извлекли из воды несколько пакетов, а полиция установила, что офицер убивал только приезжих.

Среди жертв оказались гражданки Индии, Непала, Румынии и Филиппин. Задержанный вначале отрицал обвинения, но вскоре признался в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полицейский пес Марат помог раскрыть убийство разнорабочего. 59-летнего гастарбайтера из Николаевщины со следами насильственной смерти обнаружили на одной из частных строек села Гатное Киево-Святошинского района.

Также в Днепре, где ранее в студенческом парке нашли труп мужчины, собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток.


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Тег Кипр, убийца, серийный убийца

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