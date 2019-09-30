На Китай надвигается мощный тайфун: объявлен желтый уровень опасности

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В Китае из-за приближающегося к восточному побережью страны тайфуна "Митаг" объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Центральным метеорологическим управлением страны.

Сейчас скорость ветра в центральной части тропического циклона достигает 33 метров в секунду. На данный момент тайфун находится примерно в 395 километрах к юго-востоку от тайваньского города Тайбэй. На побережье восточной провинции Чжэцзян стихия может обрушиться 1 октября. В частности, сильные ливни и штормовой ветер ожидаются и в Шанхае.

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По словам метеорологов, тайфун постепенно набирает силу и в ближайшее время скорость ветра в центральной его части может возрасти до 42 метров в секунду. Он может негативно повлиять на работу воздушного, наземного и морского транспорта в восточных прибрежных районах страны в первые дни праздничной недели. Находящимся в потенциально опасных районах судам предписано вернуться и укрыться в безопасных портах. А местные власти призывают население прибрежных районов проявлять осторожность, вводятся ограничения на массовые мероприятия на открытом воздухе.

Напомним, недавно на юг и юго-запад Японии обрушился мощный тайфун "Тапа". Из-за стихии в стране пострадали по крайней мере 30 человек.

Кроме того, в начале сентября в результате удара тайфуна "Факсай"в Японии погибли три человека, более 60 пострадали.

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