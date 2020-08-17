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На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНом

17 августа, 15:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Свидетели показали, через что пришлось пройти задержанным участникам демонстраций в Минске

Белорусские СМИ продолжают публиковать свидетельства издевательств силовиков над демонстрантами в Беларуси, которых задерживали на антиправительственных акциях с 9 по 12 августа.

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В частности, издание Onliner сообщило об условиях содержания митингующих перед отправкой в изолятор временного содержания.

На опубликованных снимках видно спортзал, в котором на полу в разных позах находятся десятки мужчин. Также видно окровавленный бело-красно-белый флаг, кровь видна и на полу.

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Освобожденные участники акций рассказали, что так выглядит спортзал РУВД Первомайского района Минска, а фото могло быть сделано 12 августа.

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Очевидец рассказывает, что задержанным также проводили обыск, а вещи забирали описи – многие так и не смогли вернуть свое имущество и деньги.

"Людей били, да. Особенно если в телефонах находили что-то. Омоновцы сами копались в телефонах, требовали пароль, если не говорил человек, били, а потом смотрели, в каких группах состоял задержанный. Если находили разные группы в Telegram типа про "три процента" (антиправительственное протестное движение в Беларуси – ред.) — бедный тот человек", – рассказывает свидетель.

Напомним, что с 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, страну охватили массовые протесты против фальсификаций и объявления действующего главы государства Александра Лукашенко следующим президентом. Самая крупная акция состоялась 16 августа в Минске – на Марше свободы в центре белорусской столицы по разным подсчетам собралось до 220 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты пытки Беларусь Минск демонстрация белорусы Выборы в Беларуси
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