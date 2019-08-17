На Кубе молния на пляже убила пять человек

Еще один подросток был доставлен в больницу

/ Фото: pexels.com

Удар молнии на пляже на западе Кубы унес жизни пяти человек.

Об этом сообщила газета Granma.

Жертвами стали двое взрослых и трое детей. Все погибшие – кубинцы. Еще один человек пострадал, он отправлен в больницу.

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Тела погибших обнаружили под деревом, под которым они пытались укрыться от дождя на пляже в Санта-Крус-дель-Норте, расположенном в 44 км от Гаваны.

Сезон дождей на Кубе приходится на период с мая по октябрь. В это время островное государство чаще всего сталкивается с грозами, которые сопровождаются ударами молний.

Ранее в Запорожской области после удара шаровой молнии в одном из зданий села Тарасовка Пологовского района начался пожар.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассказали о шаровой молнии, которая остается редким и загадочным природным явлением, но нынешним летом фиксируется едва ли не каждый день. Интересно, что огненный шар может залетать даже в открытые форточки. Также журналисты выяснили, как можно защититься от этой опасности.

Кроме того, эксперты советуют во время грозы обходить стороной большие водоемы – в них часто бьет молния.

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