На Мальдивах построили люксовый "коронавирусный" курорт

Для заразившихся людей на острове Вилливару появился шикарный отель, где они могут переждать карантин

В то время, как весь мир переживает из-за стремительного распространения пандемии коронавируса COVID-19, правительство Мальдивских островов решило не терять времени даром.

Как сообщает South China Morning Post, власти островного государства заявили о создании первого в мире курорта, на котором подхватившие инфекцию смогут провести карантин в условиях класса "люкс".

Так, на острове Вилливару, который расположен на атолле Каафу, за 10 дней построили фешенебельный отель на 30 комнат. Здесь предлагают бесплатное проживание в обсервации с кондиционером, трехразовым питанием, широкоэкранным телевизором и мини-баром.

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Стоит отметить, что на данный момент на Мальдивах зафиксировано 8 случаев COVID-19, все они – иностранные работники или отдыхающие. В связи с этим страна запретила причаливать круизным лайнерам, а на островах Куреду, Виламенду, Баталаа и Курамати был объявлен карантин.

Напомним, что инфекция не обходит стороной ни простых людей, ни звезд. Так, недавно голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его супруга Рита Уилсон также подхватили вирус.

Также новости "Сегодня" сообщали, что у сотрудника аппарата американского сенатора Марии Кантуэлл тоже обнаружили коронавирус.

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