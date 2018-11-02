На месте крушения Boeing 737 в Индонезии нашли обломок шасси

Сегодня, 01:23

Boeing разбился в море недалеко от острова Ява

фото AFP
фото AFP

Спасатели, которые проводят поисковую операцию на месте крушения пассажирского самолета в Индонезии, нашли обломок шасси. Об этом пишет агентство AFP.

"Найден обломок шасси индонезийского пассажирского самолета", – сказано в сообщении.

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Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, выполнявший рейс JT610 в город Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Boeing разбился в море недалеко от острова Ява. На поверхности моря уже обнаружили обломки самолета и личные вещи пассажиров. На борту лайнера находились 189 человек. Также известно, что среди пассажиров на борту разбившегося самолета не было украинцев.

Как сообщалось, 31 октября спасатели обнаружили "черные ящики" рухнувшего лайнера, которые затонули на глубине в 30 метров.

Также свидетель рассказал о крушении авиалайнера в Индонезии. По его словам, практически сразу после взлета из аэропорта Джакарты от лайнера Lion Air поступил сигнал тревоги, но потом пилот заявил об устранении проблемы и решил продолжить свой путь. Спустя несколько минут после этого воздушное судно пропало с радаров и рухнуло в Яванское море.
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