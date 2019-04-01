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На Непал обрушился ураган: сотни пострадавших, много погибших

Сегодня, 17:34

Стихия лишила крыши множество жителей районов Бара и Парса, разрушив несколько сотен домов

Фото: AFP
На Непал обрушился ураган: сотни пострадавших, много погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/220/ec7/5ca220ec744f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/220/ec7/5ca220ec744f0.jpg Другие страны Стихия лишила крыши множество жителей районов Бара и Парса, разрушив несколько сотен домов

Порядка трех десятков человек стали жертвами и еще несколько сотен человек пострадали из-за урагана в Непале.

По данным местной прессы, из-за стихии, которая на час обрушилась на районы Бара и Парса в центре страны вечером в воскресенье, погибли 29 человек погибли и 600 получили травмы.

Кроме того, ураганом были разрушены нескольких сотен домов.

Королевство уже мобилизовало войска для участия в поисково-спасательных операциях, а местные власти призвали правительство страны ввести режим чрезвычайной ситуации в районах бедствия.

Напомним, что в марте жители городка Рьотген в Германии стали очевидцами впечатляющего стихийного явления – прямо на город спустился смерч, который проложил себе путь разрушения.

Мы также писали о "бомбовом циклоне" в США, из-за которого на ряд штатов обрушился шторм, сопровождающийся мощными дождями, наводнениями и даже торнадо. Из этого в штате Колорадо скорость ветра достигала 43 метров в секунду, а местами выпало больше метра снега.

Кроме того, сообщалось о тайфуне "Юту" на Филиппинах, жертвами которого стали не менее семи человек, среди которых четверо детей в возрасте 5-11 лет.

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Тег Непал, шторм, ураган, непогода, стихийное бедствие

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Источник:

ТАСС

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