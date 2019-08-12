На поселок в Швейцарии обрушился сель, есть пропавшие без вести

В поисках участвует муниципальная полиция и спасатели — всего более 70 человек

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Швейцарские спасатели ведут поиски мужчины и девочки, пропавших без вести в ночь с воскресенья на понедельник в результате схода селевого потока на небольшой город Шамосон в кантоне Вале. Об этом сообщила в понедельник кантональная полиция.

В поисках участвует муниципальная полиция и спасатели — всего более 70 человек. Задействован также вертолет.

Штормовой ветер и ливень обрушились в воскресенье вечером на кантон Вале. В результате река Лозанц вышла из берегов, ливневый паводок обрушил на городок Шамосон селевой поток из воды, камней и земли.

Сель унес с собой два автомобиля, один из которых был пустым и позже был обнаружен. В другой машине находились 37-летний мужчина и 6-летняя девочка. Поиски второго автомобиля, в котором находились пропавшие, продолжаются.

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В некоторых населенных пунктах в центральной части Вале повреждены крыши домов, затоплены подвалы, повалены деревья. Из-за селевых потоков пришлось закрыть для движения ряд дорог. Остановлен фуникулер между городом Сьер и альпийским курортом Кран-Монтана.

Кантональная полиция призвала местных жителей не пользоваться в ближайшее время мостами и переходами над рекой Лозанц и близлежащими горными ручьями и не приближаться к ним на расстояние меньше 20 м ввиду ожидаемых новых ливней в Альпах. Кроме того, рекомендовано не парковать автомобили вблизи горных потоков.

Напомним, в Индии жертвами муссонов стали не менее 106 человек. В одном только штате Бихар более 8,55 млн человек оказались в зоне стихийного бедствия.

Из-за стихии во многих индийских городах обрушились здания, под завалами которых погибли десятки человек. В частности, водой подмыло фундамент домов в штате Химачал-Прадеш и крупнейшем городе страны Мумбаи.

Помимо того, досталось из-за непогоды и жителям Пакистана - смертоносные ливни и наводнения в Кашмире отняли жизни по меньшей мере 22 человек. Еще десятки числятся пропавшими без вести.

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