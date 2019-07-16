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На Пакистан обрушился ливень: десятки людей унесло водой

16 июля, 16:50

Спасатели даже не надеются найти потерпевших живыми


В Пакистан, который только в апреле пережил масштабное наводнение, снов пришла непогода: смертоносные ливни и наводнения привели в Кашмире отняли жизни по меньшей мере 22 человек. Еще десятки числятся пропавшими без вести.

Половодье началось внезапно – людей просто сносило течением. Среди пропавших – крестьяне, военные и паломники, приехавшие в местные мечети.

Спасатели считают, что найти их живыми надежды нет.

"Сильный ливень начался в 6:30 утра, сразу же все затопило. Дорогу размыло, большинство домов в деревне повреждены. Мы пока не знаем, сколько именно односельчан унесла вода", – рассказал местный житель Мухаммад Шабир.

Напомним, что соседняя с Пакистаном Индия также страдает от происков разрушительной стихии – из-за муссонов в стране погибли более полусотни человек, а миллионы остались без крова над головой.

Досталось и другим странам – в Непале от ливней пострадали 20 регионов. Количество жертв непогоды в этой стране постоянно растет и на данный момент составляет 65 человек. Еще не менее 30 человек числятся пропавшими без вести, а почти 40 человек получили ранения.

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Тег Пакистан, наводнение, паводок, непогода, ливни, муссоны

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