Українська
$ 27,35
32,31
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

На протестах в Беларуси погибли не двое: правозащитники назвали настоящее число жертв

17 августа, 19:54

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В организации "Звяно" посчитали количество умерших демонстрантов

Во время массовых антиправительственных демонстраций в Беларуси погибли не два, как считалось ранее, а не менее пяти человек.

Реклама

Об этом 17 августа сообщило "Радио Свобода", ссылаясь на отчет общественного объединения "Звяно" касательно нарушения прав участников митингов в Беларуси с 7 по 14 августа.

Волонтеры готовили доклад, опираясь на данные, полученные во время визита минских больниц. Там они обнаружили 120 пострадавших, из которых пообщались с тридцатью. Отмечается, что семеро госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также: Погибших во время протестов в Беларуси может оказаться значительно больше – ООН

Официально власти сообщили только об одном погибшем в Минске – Александре Тарайковском. Вторая жертва демонстраций - 25-летний Александр Вихор – умер в Гомеле. При этом, как утверждает председательница "Звяно" Татьяна Хацура-Яворская, ему отказали в медпомощи.

Реклама

Ни в одном из этих случаев расследование не проводилось, как и было отказано в судебно-медицинской экспертизе причин смерти.

В тренде
Лукашенко согласился на перевыборы и назвал условие

Имена или обстоятельства еще троих погибших не раскрываются.

Правозащитники утверждают, что множеству людей, которых госпитализировали с различными травмами, требующими немедленной медицинской помощи (например, переломами ребер и рук, травмами глазниц) медицинская помощь оказывали через 6-12 часов после травмы. Причем некоторым из них – лишь после потери сознания.

На "скорой" многим потерпевшим разрешали уезжать только после подписания протокола о согласии с тем, что задержанный оказывал сопротивление сотрудникам полиции или принимал участие в несанкционированном мероприятии.

Кроме того, были нарушены их права на свободу от пыток и на помощь адвоката.

Реклама

Напомним, ранее министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в прямом эфире местного телевидения принес извинения "случайно попавшим под раздачу" ОМОНа гражданам и заявил, что берет на себя ответственность за избиения.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь протест Минск правозащитники
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
"Братства спецназа больше нет": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники (видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять