В Гомеле после задержания умер 25-летний парень

После жестких задержаний участников протестов в Беларуси в больнице Гомеля умер 25-летний парень.

Как сообщает "Радио Свобода", Александра Вихора привезли в госпиталь прямо в автозаке.

"Он не принимал участие в акциях. Ехал в воскресенье (9 августа – Ред.) на свидание к девушке. Его схватили в центре, когда он пересаживался в другой транспорт. Он мне написал смс, что его схватили... И все. Я его искала все эти дни. Мне не давали о нем информации. Сегодня мне наконец сказали, что Саша – в морге", – рассказала его мать.

У парня, по ее словам, были проблемы с сердцем – когда он долго находился в закрытом автомобиле в очереди в СИЗО, ему стало плохо.

"Он кричал, просил помощи. И конвой подумал, что он неадекватный, и отвезли его в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблемы не с психикой. Ему вызвали бригаду скорой и перевезли в ближайший госпиталь, туберкулезный, который находится возле психиатрической. Там Сашу спасали, но не спасли, потому что, как мне сказали, его уже привезли в состоянии клинической смерти", - отметила женщина.

Мать рассказала, что ей не дали увидеть тело сына даже в морге.

"Мне отказались его показать. Я думаю, что он сильно избит. Я прошу людей, которые были вместе с ним в автозаке, когда они выйдут из тюрем, пусть расскажут мне правду! Кто там издевался над Сашей. Я просто хочу, чтобы люди знали: эта мерзкая власть убила моего сына", - добавила она.

Напомним, во время протестов в Беларуси силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова, фотокорреспондента агентства Associated Press.

А накануне выборов президента были задержаны силовиками и депортированы из Беларуси украинские журналисты Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк.

Однако не всем так повезло, как нашим журналистам – в Минске ОМОН избил и арестовал пропагандиста из России Семена Пегова, который активно участвовал в освещении оккупации Крыма в 2014 году, за что был награжден медалью "За заслуги перед Отечеством".

Відео: tut.by

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться