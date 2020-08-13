Глава МВД Беларуси извинился за "случайно" побитых ОМОНом людей

Караев заявил, что «берет на себя ответственность»

Глава МВД Беларуси Юрий Караев в прямом эфире местного телевидения принес извинения "случайно попавшим под раздачу" ОМОНа гражданам и заявил, что берет на себя ответственность за избиения.

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Однако тут же глава силового ведомства перешел к обвинениям протестующих и назвал действия силовиков "местью за товарищей".

"За трое суток было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей. По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!" – заявил Караев, цитирует Белта.

Напомним, в Сети публикуют все новые свидетельства избиений белорусов, как на акциях, так и вне мест проведения протестов.

Насилие продолжается после задержания, в частности о зверствах ОМОНа рассказал экс-милиционер, которого также задержали во время акций.

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Впрочем, не все силовики поддерживают карательную модель поведения с протестующими. Многие поддерживают граждан и говорят, что присягали на верность народу, а не власти.

Также большое количество сотрудников силовых ведомств отказываются от службы и выбрасывают свои формы.

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