Глава МВД Беларуси извинился за "случайно" побитых ОМОНом людей

Глава МВД Беларуси Юрий Караев в прямом эфире местного телевидения принес извинения "случайно попавшим под раздачу" ОМОНа гражданам и заявил, что берет на себя ответственность за избиения.
Однако тут же глава силового ведомства перешел к обвинениям протестующих и назвал действия силовиков "местью за товарищей".
"За трое суток было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей. По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!" – заявил Караев, цитирует Белта.
Напомним, в Сети публикуют все новые свидетельства избиений белорусов, как на акциях, так и вне мест проведения протестов.
Насилие продолжается после задержания, в частности о зверствах ОМОНа рассказал экс-милиционер, которого также задержали во время акций.
Впрочем, не все силовики поддерживают карательную модель поведения с протестующими. Многие поддерживают граждан и говорят, что присягали на верность народу, а не власти.
Также большое количество сотрудников силовых ведомств отказываются от службы и выбрасывают свои формы.
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