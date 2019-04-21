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На Шри-Ланке новые взрывы: количество погибших растет

Сегодня, 12:49

По последним данным, количество погибших выросло до 187 человек, около 500 получили ранения

Фото: AFP

Восьмой по счету взрыв прогремел на Шри-Ланке. Как передает AFP, он произошел в столице страны Коломбо. Об обстоятельствах произошедшего пока информации нет.

Менее чем за полчаса до этого стало известно о взрыве в гостинице, которая находится близ зоопарка в Коломбо. В результате погибли, по меньшей мере, два человека.

Перед этим на острове произошла серия из шести взрывов. Целями атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Атаки произошли в день празднования католиками Пасхи.

По последним данным, количество погибших выросло до 187 человек, около 500 получили ранения. Среди жертв – 35 иностранцев, в частности, граждане США, Нидерландов, а также британские подданные.

Министерство иностранных дел Украины выясняет наличие украинцев среди жертв или пострадавших в результате взрывов на Шри-Ланке.

"Выясняем ситуацию относительно возможного наличия среди пострадавших в результате серии взрывов на Шри-Ланке граждан Украины", - написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Напомним, не так давно в афганской провинции Гильменд в городе Лашкаргах на праздновании Дня фермера произошел мощный взрыв. В результате инцидента, по меньшей мере, семь человек погибли, еще более 10 человек получили ранения.

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Тег Шри-Ланка, взрывы, погибшие

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Интерфакс

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