Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

На Шри-Ланке погибло рекордное количество слонов: известна причина

13 января, 05:56

В 2019 году погибло самое большое количество слонов за весь период независимости страны

/ Фото: AFP

На Шри-Ланке в 2019 году умер 361 слон. Это самый высокий показатель гибели этих животных с момента обретения Шри-Ланкой независимости в 1948 году. Как пишет ВВС, большинство из них были убиты людьми.

Сообщается, что на острове насчитывается 7 500 диких слонов. Убивать их незаконно, но животные часто вступают в конфликт с сельскими жителями.

Дело в том, что некоторые фермеры считают их вредителями.

Саджива Чамикара, эколог из Движения за землю и сельскохозяйственную реформу, сообщила изданию, что около 85% смертей слонов в прошлом году могли произойти из-за людей.

Он сказал, что местные жители используют электрические заборы, яд и взрывчатку, замаскированную как пищу, чтобы убивать животных.

Напомним, ранее на Шри-Ланке взбешенные слоны растоптали 18 человек – участников религиозного фестиваля. Животные были задействованы в праздничной процессии.

Кроме этого, мы сообщали, что на востоке Индии стадо агрессивных слонов атаковало поселок. Камеры наблюдения зафиксировали, как одно из животных разгромило и опрокинуло авторикшу, искалечив двух пассажиров. Еще один слон насмерть затоптал пожилую женщину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

животные Шри-Ланка слон

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео
В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видеоУкраина
В Иране рассказали, насколько Сулеймани был важен для России и Путина
В Иране рассказали, насколько Сулеймани был важен для России и ПутинаДругие страны
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
Лесные пожары в Австралии: впечатляющие фото со спутника
Лесные пожары в Австралии: впечатляющие фото со спутникаДругие страны
"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУFun
Стало известно, когда Трамп сделает заявление после удара Ирана
Стало известно, когда Трамп сделает заявление после удара ИранаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...