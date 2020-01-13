На Шри-Ланке погибло рекордное количество слонов: известна причина

В 2019 году погибло самое большое количество слонов за весь период независимости страны

/ Фото: AFP

На Шри-Ланке в 2019 году умер 361 слон. Это самый высокий показатель гибели этих животных с момента обретения Шри-Ланкой независимости в 1948 году. Как пишет ВВС, большинство из них были убиты людьми.

Сообщается, что на острове насчитывается 7 500 диких слонов. Убивать их незаконно, но животные часто вступают в конфликт с сельскими жителями.

Дело в том, что некоторые фермеры считают их вредителями.

Саджива Чамикара, эколог из Движения за землю и сельскохозяйственную реформу, сообщила изданию, что около 85% смертей слонов в прошлом году могли произойти из-за людей.

Он сказал, что местные жители используют электрические заборы, яд и взрывчатку, замаскированную как пищу, чтобы убивать животных.

Напомним, ранее на Шри-Ланке взбешенные слоны растоптали 18 человек – участников религиозного фестиваля. Животные были задействованы в праздничной процессии.

Кроме этого, мы сообщали, что на востоке Индии стадо агрессивных слонов атаковало поселок. Камеры наблюдения зафиксировали, как одно из животных разгромило и опрокинуло авторикшу, искалечив двух пассажиров. Еще один слон насмерть затоптал пожилую женщину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram