На Шри-Ланке взбешенные слоны затоптали 18 человек

На Шри-Ланке взбешенные слоны растоптали 18 человек, участников религиозного фестиваля. Животные были задействованы в праздничной процессии.

Одного слона ударили палкой и он вышел из-под контроля. Люди бросились бежать от разъяренного зверя и этим напугали другого, который шел впереди – он рванулся вперед, топча всех, кто встречался ему на пути.

Среди травмированных были женщины и дети, все они госпитализированы.

Ранее на востоке Индии стадо агрессивных слонов атаковало поселок. Камеры наблюдения зафиксировали, как одно из животных разгромило и опрокинуло авторикшу, искалечив двух пассажиров. Еще один слон насмерть затоптал пожилую женщину.

Напомним, что в конце прошлого года слон вторгся в игровой парк в Южной Африке и убил одного из его специалистов Марка Лотенбаха. Мужчина пытался прогнать разъяренного слона с территории парка, где гуляют туристы, в результате чего сам стал жертвой нападения животного.

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