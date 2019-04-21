Взрывы во время празднования Пасхи на Шри-Ланке унесли жизни 25 человек

Еще около 300 людей получили ранения

Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte.

На Шри-Ланке во время празднования Пасхи в церквях и отелях в результате взрывов погибли по меньшей мере 25 человек. Еще около 300 людей получили ранения, сообщают СМИ.

На данный момент известно о шести взрывах, прогремевших на Шри-Ланке. Как сообщили в местной полиции, взрывы произошли в трех фешенебельных отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.











Ранее мы сообщали о 80 пострадавших в результате взрывов. На данный момент о состоянии раненых пока ничего не известно. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.









Напомним, не так давно в афганской провинции Гильменд в городе Лашкаргах на праздновании Дня фермера произошел мощный взрыв. В результате инцидента, по меньшей мере, семь человек погибли, еще более 10 человек получили ранения.

Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.

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