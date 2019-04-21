На Шри-Ланке в церквях во время празднования Пасхи прогремели взрывы: 80 человек ранены

Еще два взрыва произошли в отелях в Коломбо

Фото: AFP.

На Шри-Ланке в церквях во время празднования католической Пасхи произошли взрывы. Ранения получили по меньшей мере 80 человек, cообщает AFP со ссылкой на медиков.

Одна из церквей, в которых прогремели взрывы, находится на севере Коломбо, а другая — в городе Негомбо к северу от столицы. На данный момент о состоянии раненых пока ничего не известно. Кроме того сообщается, что еще два взрыва прогремели в отелях в столице Шри-Ланки Коломбо.









Напомним, не так давно в афганской провинции Гильменд в городе Лашкаргах на праздновании Дня фермера произошел мощный взрыв. В результате инцидента, по меньшей мере, семь человек погибли, еще более 10 человек получили ранения.

Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.

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