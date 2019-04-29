На Шри-Ланке запретили ношение одежды, закрывающей лицо
Данный шаг был предпринят в целях стабилизации обстановки в стране, пережившей серию терактов на прошлой неделе
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, который препятствует установлению личности человека по лицу. Об этом в воскресенье сообщает портал "Ньюсферст".
Отмечается, что запрет вступит в силу в понедельник, 29 апреля. Данный шаг был предпринят в целях стабилизации обстановки в стране, пережившей серию терактов на прошлой неделе.
21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Ранее сообщалось о 359 жертвах, однако позднее выяснилось, что эти данные были ошибочно завышены медиками. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.
Ранее мы писали о том, что полиция Шри-Ланки начала масштабную операцию по поиску террористов, причастных к организации серии взрывов в минувшее воскресенье. В частности, глава государства распорядился провести осмотр всех жилых построек на Цейлоне.
Как сообщалось, 26 апреля, на Шри-Ланке прогремело три новых взрыва. Инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию. А 24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.
Напомним, восемь взрывов, по три из которых – в церквях и фешенебельных отелях, произошли в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанные на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, посещавших пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Шри-Ланке запретили ношение одежды, закрывающей лицо". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экстремисты из Шри-Ланки предупредили, что готовят новые теракты
Отец и двое братьев вдохновителя террористических атак на Шри-Ланке предостерегли о новые нападениях
Теракты на Шри-Ланке: полиция задержала еще двух подозреваемых
Жертвами взрывов в островном государстве стали около 250 человек
На Шри-Ланке из-за перестрелки погибло 15 человек
Среди погибших из-за перестрелки на Шри-Ланке оказалось шестеро детей
Госдеп США не советует американцам посещать Шри-Ланку
Госдепартамент отдал распоряжение вывезти из страны всех детей американских госслужащих