На соперников Лукашенко завели уголовные дела и объявили розыск в России

Валерия Цепкало обвиняют во взятке, а Степана Путило - в организации массовых беспорядков

В Беларуси на фоне продолжающихся акций протеста открыли уголовные дела на противников действующего президента страны – Валерия Цепкало и Степана Путило. Также обоих объявили в розыск на территории России.

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Так, Цепкало, незарегистрированному кандидату в президенты, который сбежал из страны, инкриминируют обвинения во взяточничестве. Данные об этом разместили на официальном сайте МВД РФ.

Соответствующая статья белорусского уголовного кодекса предполагает до 15 лет тюрьмы.

В свою очередь, создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило обвиняют в организации массовых беспорядков.

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Сам Путило проживает в Варшаве с 2018 года, и оттуда он создал канал, который выкладывает видео о протестах, массовых акциях и забастовках в Беларуси.

Напомним бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что Путин не простит, если Беларусь попытается уйти из-под влияния России.

Сайт "Сегодня" также писал, что президент Александр Лукашенко назвал протестующих "пушечным мясом" и посоветовал не высовываться из домов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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