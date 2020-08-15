Опубликовано новое фото погибшего в Минске, которое может раскрыть настоящую причину смерти

МВД утверждало, что мужчина скончался от разрыва взрывного устройства в руках

Фотоагентство Assosiated Press опубликовало скриншот, сделанный с записанного 10 августа видео, на котором изображен Александр Тарайковский, погибший во время протестов в Минске.

На фото стоит мужчина в окровавленной белой футболке. Агентство обещает опубликовать и полное видео.

Как известно, МВД страны заявило, что причиной смерти Александра Тарайковского является разрыв взрывного устройства в руках у протестующего. Однако родственники и соратники протестующего в такую версию не верят. Они утверждают, что Тарайковского застрелили силовики.

Ранее появилось видео с гибелью белоруса, снятое с другого ракурса. Внимание! Видео содержит элементы смерти, жестокости и насилия (18+):

Елена, гражданская жена погибшего, рассказала, что основная причина его смерти — "открытая рана грудной клетки". Она не верит в версию смерти от МВД, что у Александра было взрывное устройство.

15 августа тысячи людей пришли на акцию памяти возле метро "Пушкинская", посвященную гибели Тарайковского.

Напомним, это не единственная смерть протестующего в Беларуси: в Гомеле после задержания умер 25-летний парень.

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