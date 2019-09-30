На Тайване из-за приближения тайфуна "Митаг" объявили штормовое предупреждение

На Тайване из-за приближения к острову тайфуна "Митаг" объявлено штормовое предупреждение.
Как рассказали в местной администрации, из-за непогоды в ряде городов, включая Тайбэй, Синьбэй, Таоюань, закрыли школы и правительственные учреждения. Также отменили торги на Тайваньской фондовой бирже.
Эпицентр тропического циклона находится в Тихом океане, в 220 километре от юго-восточного побережья острова. По словам синоптиков, тайфун обрушится на восточные и северные районы острова во второй половине дня. Он несет тропические ливни и ураганный ветер с порывами до 45 м/сек.
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Кроме того, мы сообщали, что в Китае из-за приближающегося к восточному побережью страны тайфуна "Митаг" объявлен желтый уровень опасности. На побережье восточной провинции Чжэцзян стихия может обрушиться 1 октября. В частности, сильные ливни и штормовой ветер ожидаются и в Шанхае.
Напомним, недавно на юг и юго-запад Японии обрушился мощный тайфун "Тапа". Из-за стихии в стране пострадали по крайней мере 30 человек.
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