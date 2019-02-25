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В Китае произошло мощное землетрясение: есть погибшие

Сегодня, 10:54

Магнитуда подземных толчков составила 4,9 баллов

Фото из открытых источников.
Фото из открытых источников..
В Китае произошло мощное землетрясение: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 4,9 баллов

В провинции Сычуань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,9 баллов. Жертвами стихии стали по крайней мере два человека, сообщают местные СМИ.

Подземные толчки зафиксировали вблизи города Цзыгун. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров. Примечательно, что это уже третья серия подземных толчков вблизи населенного пункта за последние два дня.

Напомним, не так давно в Азербайджане произошло землетрясение с магнитудой 5,3 балла. Из-за стихии пострадали,по меньшей мере, три человека. Пострадавшие были госпитализированы.

Также ранее у Соломоновых островов в Тихом океане произошли два землетрясения. Магнитуда первого землетрясения составила 5,7 баллов, а второго – 5,9.

Кроме того, мы сообщали, что у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр стихии находился в 29 километрах к юго-западу от прибрежного города Кокимбо, население которого составляет более 148 тысяч человек. Кроме того, ранее мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на востоке Перу, недалеко от границы с Бразилией. 

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Тег Китай, землетрясение, погибшие, магнитуда

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Источник:

ТАСС

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