В Китае произошло мощное землетрясение: есть погибшие
Магнитуда подземных толчков составила 4,9 баллов
В провинции Сычуань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,9 баллов. Жертвами стихии стали по крайней мере два человека, сообщают местные СМИ.
Подземные толчки зафиксировали вблизи города Цзыгун. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров. Примечательно, что это уже третья серия подземных толчков вблизи населенного пункта за последние два дня.
Напомним, не так давно в Азербайджане произошло землетрясение с магнитудой 5,3 балла. Из-за стихии пострадали,по меньшей мере, три человека. Пострадавшие были госпитализированы.
Также ранее у Соломоновых островов в Тихом океане произошли два землетрясения. Магнитуда первого землетрясения составила 5,7 баллов, а второго – 5,9.
Кроме того, мы сообщали, что у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр стихии находился в 29 километрах к юго-западу от прибрежного города Кокимбо, население которого составляет более 148 тысяч человек. Кроме того, ранее мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на востоке Перу, недалеко от границы с Бразилией.
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