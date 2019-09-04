На турецком курорте жестоко убили украинку: подробности

Задержание подозреваемого в убийстве украинки в Турции. Фото: yenialanya.com

Турецкие правоохранительные органы расследуют убийство гражданки Украины в городе Анталья, где в этом году был побит туристический рекорд.

Как сообщает турецкое издание Yeni Alanya, жертвой оказалась 42-летняя Юлия Билегуб. 3 сентября ее обнаружили мертвой в одном из парков курорта.

Полиция Турции уже задержала местного жителя, которого подозревают в причастности к случившемуся. По версии следствия, в тот день его видели распивавшим алкоголь с погибшей.

Через некоторое время они отошли за трансформаторную будку – мужчина якобы предложил своей спутнице секс за деньги. Позже прохожие обнаружили там ее тело.

Дома у подозреваемого обнаружили украшения убитой. На данный момент продолжается следствие.

Напомним, несколько месяцев назад в Анталье арестовали туриста из Украины по подозрению в убийстве собственного отца. Якобы во время ссоры 23-летний мужчина избил до смерти своего 80-летнего родителя и пытался скрыться от правосудия.

Мы также писали о гибели украинского туриста Андрея Совы в Аланье, который после драки с россиянином впал в кому и, спустя несколько дней, не приходя в сознание скончался. Спустя год содержания под стражей, подозреваемый вышел на свободу в Турции.

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