В Польше стал известен победитель выборов в Сейм

В Сейм не смогла пройти и Партия украинцев Польши

На выборах в польский Сейм победила Национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость".

По официальным итогам подсчета голосов, которые были представлены Государственной избирательной комиссии, правящая в стране с 2015 года партия на выборах 13 октября получила 43,59% голосов – за нее проголосовали 8,051 млн человек.

Также стало известно, что не удалось пройти в новый состав Сейма представителям Партии украинцев Польши. Об этом говорится в сообщении газеты украинцев Польши "Наше слово".

"Главная надежда украинского меньшинства" Мирон Сыч, который шел последним номером в эльблонгском списке "Гражданской коалиции", получил 4353 голосов, тогда как для вхождения в парламент нужно было как минимум 6000 голосов.

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Другие украинские кандидаты из этого списка – Мирослава Керик и Ксения Довгань-Доманская – получили поддержку примерно полутысячи избирателей.

Достаточно низкий результат показали натурализованные уроженцы Украины в списках "левых" – Олеся Ивченко и Максим Капланский едва получили поддержку трех сотен избирателей.

В то же время, среди друзей украинского меньшинства из списков "Гражданской коалиции" в Сейм прошли Адам Шлапка, Томаш Семоняк, Яцек Протас, Павел Коваль и Михал Щерба.

В новом составе Сейма будет немало критиков Украины: представитель "православного" меньшинства Евгений Чиквин с Подляшья. При этом издание "Przegląd Prawosławny", редактором которого он является, активно критикует независимость Православной церкви Украины.

От списков польских националистов в парламент прошел Роберт Винницький, который, по прогнозу газеты, с трибуны Сейма продолжит критиковать украинцев и Украину.

По списку правящей партии в Сейм попал Томаш Жимковський, который с парламентской трибуны говорил, что во время церковной процессии в Перемышле "бандеровцы" напали на "польского гражданина".

Напомним, ранее в Украине Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении местных выборов в 86 объединенных территориальных громадах.

Кроме того, мы писали, что проведение выборов на временно оккупированной территории Украины требует законодательного обеспечения. Так считает новый глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

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