На юге Турции в полицейском автобусе прогремел взрыв: подробности

В Турции произошел теракт / Фото: AFP

Несколько человек получили ранения в среду при нападении на полицейский автобус в провинции Адана на юге Турции. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

По его данным, чрезвычайное происшествие произошло в районе Юрегир. Взрывное устройство сработало при проезде полицейского автобуса. Взрывной волной задело также соседний автомобиль.

Число пострадавших не уточняется, однако агентство отмечает, что полученные ранения не угрожают их жизни.

Ранее сообщалось, что на востоке Турции в провинции Диярбакыр в результате подрыва самодельного взрывного устройства, установленного у дороги, погибли 7 человек, 10 получили ранения различной тяжести. Местные власти считают, что за организацией теракта стоит Рабочая партия Курдистана.

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Взрыв произошел в районе Кулп провинции Диярбакыр. В транспортном средстве находились работники лесного хозяйства. Все пострадавшие направлены в близлежащие больницы, начато расследование.

Ранее Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за взрыв в турецком городе Диярбакыр.

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Взрыв прогремел у здания Управления сил безопасности турецкой провинции. В результате погибли 9 человек, в больницы обратились более 100 человек.

Согласно сообщению, среди погибших – двое полицейских.

Сообщается, что уничтожен один из террористов, участвовавших в организации взрыва. Террористы использовали более одной тонны взрывчатки.

Также сообщалось, что Турция нанесла мощные авиаудары по курдам в Ираке.

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