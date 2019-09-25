Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,21
26,64

На юге Турции в полицейском автобусе прогремел взрыв: подробности

25 сентября, 08:37

Взрывное устройство сработало при проезде полицейского автобуса

В Турции произошел теракт

В Турции произошел теракт / Фото: AFP

Несколько человек получили ранения в среду при нападении на полицейский автобус в провинции Адана на юге Турции. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

По его данным, чрезвычайное происшествие произошло в районе Юрегир. Взрывное устройство сработало при проезде полицейского автобуса. Взрывной волной задело также соседний автомобиль.

Число пострадавших не уточняется, однако агентство отмечает, что полученные ранения не угрожают их жизни.

Ранее сообщалось, что на востоке Турции в провинции Диярбакыр в результате подрыва самодельного взрывного устройства, установленного у дороги, погибли 7 человек, 10 получили ранения различной тяжести. Местные власти считают, что за организацией теракта стоит Рабочая партия Курдистана.

Реклама

Взрыв произошел в районе Кулп провинции Диярбакыр. В транспортном средстве находились работники лесного хозяйства. Все пострадавшие направлены в близлежащие больницы, начато расследование.

Ранее Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за взрыв в турецком городе Диярбакыр.

В тренде
Неожиданный Трамп и выступление разгневанной школьницы: главные события саммита ООН по климату

Взрыв прогремел у здания Управления сил безопасности турецкой провинции. В результате погибли 9 человек, в больницы обратились более 100 человек.

Согласно сообщению, среди погибших – двое полицейских.

Сообщается, что уничтожен один из террористов, участвовавших в организации взрыва. Террористы использовали более одной тонны взрывчатки.

Также сообщалось, что Турция нанесла мощные авиаудары по курдам в Ираке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

автобус Турция теракт

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Два украинских вуза вошли в престижный рейтинг QS по трудоустройству выпускников
Два украинских вуза вошли в престижный рейтинг QS по трудоустройству выпускниковУкраина
Люблю тебя, давай целоваться: беседа двух попугаев растрогала социальные сети
Люблю тебя, давай целоваться: беседа двух попугаев растрогала социальные сетиДругие страны
В Кении появилась
В Кении появилась "леопардовая" зебраДругие страны
Кроме системы
Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристовTravel
У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото
У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фотоFun
Россия пытается заблокировать Одессу
Россия пытается заблокировать Одессу "железным занавесом" по Черному морю: в НАТО назвали угрозыУкраина

Новости партнеров

Loading...