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Находимся на решающем этапе: в ВОЗ не исключают, что коронавирус может вырваться из-под контроля

27 февраля, 21:30

Елена Кузьмич

Если страны будут принимать меры по сдерживанию, аналогичные тем, что принимает Китай, то вирус можно сдержать

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что в ситуации распространения коронавируса настал решающий момент, или он выйдет из-под контроля, или странами будут предприняты необходимые меры для его контроля и снижения числа заражений.

"Мы находимся на решающем этапе", – сказал Гебрейесус.

По его словам, ситуация может "выйти из-под контроля", если затронутые коронавирусом страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.

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"Если вы предпринимаете меры по сдерживанию, аналогичные тем, что принимает Китай, то вы увидите снижение числа случаев заражения и, в конечном счете, увидите, что вирус можно сдержать", – заметил он.

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Напомним, что ранее в СНБО озвучили семь правил безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом. СНБО советует украинцам в связи с распространением коронавируса мыть руки со средствами дезинфекции.

Видео: СНБО

Тем временем число жертв коронавируса в Италии возросло до 17. А количество инфицированных новой пневмонией увеличилось до 650 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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пневмония ВОЗ болезни коронавирус распространение

Источник: Интерфакс

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