Нам понадобятся ракеты: Лукашенко предупредил НАТО и Польшу

Президент Беларуси утверждает, что его страна не нуждается в размещении военных баз других стран

Беларуси могут потребоваться более эффективные ракетные вооружения в случае наращивания активности НАТО и создания альянсом военной базы в Польше. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков.

"Если НАТО будет продолжать нас запугивать (и предпримет действия), типа размещения базы в Польше (под условным названием, – Ред.) "Форт-Трамп", или (со стороны альянса будут) еще подвижки, то нам будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Беларуси не нужны военные базы на ее территории, так как страна сама способна обеспечить свою безопасность.

"Очень часто обсуждается проблема российской (военной) базы на территории Беларуси. Надуманная проблема... Мы в военно-политическом союзе с Россией, будет здесь база военная, не будет – разницы абсолютно никакой нет. Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим показать, что суверенные и независимые, мы не размещаем ее, потому что она здесь не нужна: мы сами, по нашему замыслу, военно-оборонительному плану с Россией, обеспечим те функции, которые на нас возложены", - заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко признавал, что на территории Беларуси есть военные базы РФ.

Как сообщалось, конкретные решения по размещению военной базы США в Польше будут приняты в марте следующего года.