"Нам в камеры распыляли газ": задержанные белорусы рассказали о пытках

В Минске минувшей ночью выпускали из СИЗО задержанных на протестах. Люди рассказывают о жестоком обращении со стороны силовиков и о пытках. В камерах удерживают такое количество людей, что даже сесть негде, а по ночам им устраивают избиения. В сети появились видео с ужасными историями от активистов.

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Участник акций протеста рассказал, что одного мужчину всего "синего" (от побоев) силовики заставили сесть в машину, чтобы не показывать, насколько сильно он избит. Также он поделился пережитым в милицейском участке.



"Нам в камеры распыляли газ через окошко, чтобы мы там задыхались, ломали пальцы, чтобы мы разблокировали свои телефоны … Сегодня ночью было самое ужасное: мы находились в закрытых 30 квадратных метрах – нас было 124 человека, мы так ночевали два дня на цементе. Мы просто стояли 24 часа, "скорую" не дозваться. Воду мы просили утром, а принесли только ночью – 12 литров на 124 человека. В туалет никого не пускали. Вы выходите из РУВД, час вы стоите под палящим солнцем. Ходят с вами знакомятся и избивают. Если вы поворачиваетесь или у вас затекают руки и вы пытаетесь из размять – вас еще раз избивают, пока вы там не валитесь", – сказал парень.

Видео: Euroradio/Telegram

Еще один освобожденный из "плена" силовиков Иван Карпинский был задержан 10 августа и привезли в Окрестино. По его словам, сначала их в восьмиместной камере был 51 человек, на следующий день к ним подселили еще 13 человек.

"Одна комендантша была нормальная и на наши просьбы реагировала. Вторая была абсолютно неадекватная дама – творила все, что ей заблагорассудится. В камере температура воздуха была за 30 градусов. Покормили нас дважды за это время – по две ложки каши перловой на воде и давали по 5-10 упаковок хлеба. На каждой кровати спали по два-три человека, по два человека спали под кроватью. Но когда нас стало 64 человека – уже и сесть можно было не везде, некоторые стояли и просто менялись по времени (чтобы сесть или лечь). Тех, кого 11-го привезли, их гоняли почти всю ночь. Тут такая странная процедура была: выгоняли во внутренний двор и просто водили по периметру этого двора, от забора до стены. Потом положили мордой в пол и периодически бьют", – рассказал участник протестов.

Видео: Euroradio/Telegram

Как сообщали новости "Сегодня", женщины, вышедшие из СИЗО, рассказывали, что там происходило. Силовики не стеснялись избивать не только мужчин, но и представительниц слабого пола.

Однако не все правоохранители оказались "зверями". Мы уже рассказывали, как силовики Беларуси братаются с протестующими. Все больше спецназовцев дают понять, что они поддерживают народ.

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