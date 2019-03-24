Нападение боевиков в Мали: число жертв возросло до 134 человек
Среди погибших есть дети, беременные женщины и пожилые люди
В поселении этнических пеулхов Эгоссагу в центральном Мали в результате вооруженного нападения погибли по крайней мере 134 представителя народности фульбе. Об этом сообщают СМИ. Ранее мы писали о 115 жертвах нападения.
Среди погибших есть дети, беременные женщины и пожилые люди. За атакой, предположительно, стоят представители племени догон.
Отметим, что это нападение стало одним из самых кровопролитных за последние годы и произошло во время пребывания в Мали делегации Совета Безопасности ООН.
Напомним, что семнадцать мирных жителей были убиты и 15 были ранены в результате взрыва в городе Дианкабо в центре Мали.
Ранее мы писали, что несколько десятков людей стали жертвами нападения вооруженных людей на северо-востоке Мали, неподалеку от границы с Нигером.
В Мали террористы напали на базу ООН в городе Агельхук, в результате чего погибли восемь миротворцев, еще 19 человек получили ранения. Нападение было организовано боевиками, которые имеют отношение к террористической группировке "Аль-Каида".
В апреле 2018 года боевики уже нападали на эту же базу. Тогда в результате нападения погибло два человека, в том числе один миротворец. Еще десять человек пострадали.
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