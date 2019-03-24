Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Нападение боевиков в Мали: число жертв возросло до 134 человек

Сегодня, 09:29

Среди погибших есть дети, беременные женщины и пожилые люди

Фото: AFP
Нападение боевиков в Мали: число жертв возросло до 134 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/49d/694/5c449d6945486.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/49d/694/5c449d6945486.jpg Другие страны Среди погибших есть дети, беременные женщины и пожилые люди

В поселении этнических пеулхов Эгоссагу в центральном Мали в результате вооруженного нападения погибли по крайней мере 134 представителя народности фульбе. Об этом сообщают СМИ. Ранее мы писали о 115 жертвах нападения.

Среди погибших есть дети, беременные женщины и пожилые люди. За атакой, предположительно, стоят представители племени догон.

Отметим, что это нападение стало одним из самых кровопролитных за последние годы и произошло во время пребывания в Мали делегации Совета Безопасности ООН.

Напомним, что семнадцать мирных жителей были убиты и 15 были ранены в результате взрыва в городе Дианкабо в центре Мали.

Ранее мы писали, что несколько десятков людей стали жертвами нападения вооруженных людей на северо-востоке Мали, неподалеку от границы с Нигером.

В Мали террористы напали на базу ООН в городе Агельхук, в результате чего погибли восемь миротворцев, еще 19 человек получили ранения. Нападение было организовано боевиками, которые имеют отношение к террористической группировке "Аль-Каида".

В апреле 2018 года боевики уже нападали на эту же базу. Тогда в результате нападения погибло два человека, в том числе один миротворец. Еще десять человек пострадали.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Мали, нападение, жертвы, террористы, погибшие

Вы сейчас просматриваете новость " Нападение боевиков в Мали: число жертв возросло до 134 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мали неизвестные боевики убили более ста человек

Сегодня, 03:04

Жертвами в основном были беременные женщины и маленькие дети

В Мали в результате подрыва на мине погибли девять военнослужащих

2 марта, 02:15

Автомобиль Вооруженных сил Мали подорвался на мине

В центре Мали прогремел взрыв: 17 погибших

28 февраля, 04:19

Среди жертв – родители человека, чье тело было заминировано

Нападение на базу ООН в Мали: Гутерриш сообщил о 10 погибших миротворцах

21 января, 02:45

Вооруженные боевики напали на базу миротворцев в Кигальском районе

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

"Это преступление!" В СФ РФ пригрозили Украине бойней и войной

В Украине готовят "Кровную месть"

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Загрузка...

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

Вчера, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Битва за Азов: кто и почему в Евросоюзе заблокировал появление "азовского пакета" санкций

22 марта, 07:39

Конгресс рассматривает закон, который предусматривает более мощные санкции против финсектора России, но у Трампа не продемонстрировали готовность применить против РФ жесткие меры

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

22 марта, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

Остановите этот ад: Открытое письмо Алине Загитовой

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете