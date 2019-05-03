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Нападение боевиков в Мали: погибли два десятка человек

3 мая, 18:51

В город прибыла специальная комиссия центрального аппарата МВД страны

Фото: AFP

Два десятка мирных жителей стали жертвами атак вооруженных групп, связанных с террористической сетью "Аль-Каида", в центральном регионе Мали. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на собственные источники.

По поступившей информации, несколько дней назад радикалы убили 12 гражданских лиц во время вооруженной атаки на деревню Тигула, расположенную близ города Мондоро. Минувшим днем в том же регионе боевики расправились еще с шестью местными жителями, которые отправились на поиски своих односельчан.

Службы безопасности района подтвердили, что в результате двух вылазок экстремистов, действующих в районе Мондоро, в общей сложности погибли 18 человек. В город прибыла специальная комиссия центрального аппарата МВД страны для проведения экстренного расследования вооруженных нападений на местных жителей.

Ранее сообщалось, что в результате нападения боевиков в Мали погибли 134 человека. Среди погибших есть дети, беременные женщины и пожилые люди. За атакой, предположительно, стоят представители племени догон.

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Тег Мали, боевики, погибшие

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Источник:

ТАСС

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