Наводнение в Японии: погибли десятки, миллион человек нужно эвакуировать (фото и видео)

Дожди на острове Кюсю продолжаются уже третий день

Наводнение в Японии не прекращается. Число жителей юго-западного японского острова Кюсю, получивших рекомендации об эвакуации из-за сильных ливневых дождей, возросло до 1,28 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

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Меры действуют в отношении ряда районов в префектурах Кумамото, Нагасаки, Оита и Фукуока. Ранее сообщалось, что власти обратились с рекомендацией к 200 тыс. человек покинуть дома и переместиться в эвакуационные центры.

Дожди на Кюсю продолжаются уже третий день. В некоторых регионах там за последние сутки выпало более 200 мм осадков, что привело к масштабным разливам рек и подтоплениям жилых домов. Больше всего от последствий стихии пострадала префектура Кумамото. Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии во вторник распорядилось отправить на Кюсю 100 тыс. продуктовых наборов для помощи местным жителям.

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Как заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета Ёсихидэ Суга, последствия стихии привели к гибели 52 человек, 14 числятся пропавшими без вести. Без света остаются около 6 тыс. домов, а также 22 больницы.

Наводнение в Японии. Источник: twitter.com/dimsmirnov175

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих наземных Сил самообороны, которые оказывают поддержку местным спасательным службам. Глава японского правительства также подчеркнул, что все эвакуационные центры, где будут вынуждены временно находиться местные жители, будут организованы в соответствии со всеми необходимыми мерами предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Японии нашли тело известного украинского спортсмена.

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