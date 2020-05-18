Найдут всех: в Великобритании наймут более 20 тысяч человек для отслеживания контактов заболевших коронавирусом

В Великобритании, которая в начале мая, стала первой в Европе по количеству смертей от новой пневмонии, правительство наймет 21 тыс. сотрудников, которые будут отслеживать все контакты тех людей, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом пишут британские СМИ.

"Команда будет помогать вручную отслеживать контакты каждого, у кого был положительный результат на коронавирус", – заявил министр здравоохранения Мэтт Ханкок.

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Также в Великобритании начали тестировать специальное мобильное приложение, которое предупреждает пользователей, если они оказывались в контакте с инфицированным коронавирусом человеком. Пока приложение функционирует плохо, например, оно не работает на некоторых смартфонах.

Ранее в Англии начали действовать первые меры по смягчению ограничительного режима, введенного ранее для борьбы с распространением пандемии коронавируса. В офисы возвращаются работники. С 20 мая разрешается заниматься спортом на улице без ограничений по времени, а также встречаться с друзьями на открытом воздухе. Работу также разрешили восстановить гольф-клубам и теннисным кортам.

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Но жители Великобритании по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию в два метра, за нарушение им грозит штраф в 100 фунтов стерлингов. Следующая фаза послабления ограничений в Англии наступит, самое ранее, 1 июня. Тогда, возможно, возобновят работу ныне закрытые магазины и школы. Третья фаза, в рамках которой могут открыться многие общественные места, а также гостиницы, наступит, самое ранее, в июле.

Напомним, что ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания преодолела пик коронавируса.

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Добавим, что в Великобритании также жги вышки 5G из-за страха перед коронавирусом.

Вышки сети 5G жгут в Великобритании

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