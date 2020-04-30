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Великобритания преодолела пик коронавируса – Джонсон

30 апреля, 21:16

Елена Кузьмич

Джонсон скоро представит план по снятию в стране карантинных ограничений

Великобритания, где начинали испытание вакцины от коронавируса на людях, прошла пик распространения новой пневмонии.

Об этом рассказал британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Мы прошли пик этой коронавирусной инфекции", – заявил премьер, который впервые с конца марта 2020 года выступил на брифинге по ситуации COVID-19.

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По его словам, страна уже достигла нисходящей траектории в распространения заболеваемости.

Джонсон добавил, что вскоре он озвучит план по снятию в Великобритании введенных из-за пандемии коронавируса карантинных ограничений.

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Заметим, что за последние сутки в Великобритании зафиксировали 674 случая смерти людей с коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии коронавируса скончались 26 711 инфицированных.

Также в сводки о случаях смерти от осложнений от коронавируса включают данные не только об умерших в больницах пациентах, но и о скончавшихся в домах престарелых или других местах.

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Кроме того, в стране диагностировали 6030 новых случаев заражения. Таким образом, общее количество заражений в Великобритании превысило 171,2 тыс.

Ранее сообщалось, что в Великобритании создадут книгу с благодарностью медикам за работу.

Видео: Reuters

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Великобритания коронавирус Борис Джонсон

Источник: Интерфакс-Украина

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