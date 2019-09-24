Назарбаев предложил провести в Казахстане встречу России, Китая, США и ЕС

Политические лидеры «четверки» должны проявить волю, найти пути для разрядки напряженности на планете

REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой провести встречу парламентариев России, Китая, США и стран Евросоюза в 2020 году в Нур-Султане.

"Политические лидеры "четверки" должны проявить волю, найти пути для разрядки напряженности на планете. Это может произойти только путем диалога и переговоров. Данное мое предложение уже поддержано многими мировыми игроками. В качестве важного шага продвижения такого диалога я предложил бы в следующем году провести в казахстанской столице неформальную встречу парламентариев указанной "четверки", – сказал Назарбаев на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии во вторник.

IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии, участие в котором примет руководство высших законодательных органов 65 стран, проходит в столице Казахстана. Тема совещания заявлена как "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство". Россию представляет председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Ранее Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан выступает за мирное урегулирование отношений между Россией и Украиной.

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Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву. После этого Токаев сложил с себя полномочия председателя сената парламента Казахстана и приступил к исполнению обязанностей президента страны.

Девятого апреля Токаев подписал указ "О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан", которые проведут девятого июня. Этап регистрации кандидатов продлится до 11 мая. Затем последует предвыборная агитация, которая продлится до 8 июня.

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