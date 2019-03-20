Отставка Нурсултана Назарбаева: все, что нужно знать

Жители Астаны кинулись массово скупать доллары, а новый президент переименовал столицу

Фото: AFP.

Отставка Нурсултана Назарбаева: все, что нужно знать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/227/139/5c9227139b6f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/227/139/5c9227139b6f1.jpg 2019-03-20T14:02:00+02:00 Другие страны Жители Астаны кинулись массово скупать доллары, а новый президент переименовал столицу

Во вторник, 19 марта, стало известно, что бессменный президент Казахстана с 1990 года Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с должности президента Казахстана. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об эпохальном решении – сложении с себя полномочий главы государства, в прямом эфире в специальном обращении к нации.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана", – заявил глава государства.

Он решил временно передать функции президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву. В то же время 78-летний Назарбаев отметил, что он останется руководителем Совета безопасности своей страны.

Как и полагается, соцсети бурно отреагировали на отставку главы Казахстана.

Более того, отставка Назарбаева вызвала ажиотаж на рынке купли-продажи валюты . Как сообщили в обменном пункте "Валюта KZ" в Астане, в местных обменных пунктах начал дорожать доллар, часть из них прекратили продажу валюты из-за ажиотажа.

"Часа два назад все доллары закончились. Как только сообщили [об уходе Назарбаева], сразу начался ажиотаж, все скупили", – рассказали в обменном пункте.

19 марта, в 21:30 по времени Астаны (17:30 по киевскому времени, то есть буквально через пару часов после заявления Назарбаева об отставке) в некоторых пунктах доллар продавался по 378,5 тенге, в 22:00 (18:00 по Киеву) "зеленый" подорожал до 385 тенге.

Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США 19 марта по итогам двух сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи составлял 376,4 тенге за доллар.

Все выразили свои сожаления, кроме Путина

Первой стала известна реакция Госдепа. Как заявила представитель Госдепартамента США. Американская администрация рассчитывает на продолжение укрепления отношений Вашингтона и Астаны, невзирая на уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана.

"Между Соединенными Штатами и Казахстаном налажены прочные двусторонние отношения, как это было продемонстрировано состоявшейся в прошлом году исторической встречей президента (Дональда) Трампа с президентом Назарбаевым, и мы ожидаем, что данный импульс будет сохраняться", – сказала сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Мы настроены на продолжение своей работы с Казахстаном по широкому кругу вопросов", - отметила американский дипломат.

Фото: bnews.kz

Следом стало известно о реакции белорусского лидера Александра Лукашенко, который заявил о том, что сожалеет о решении Назарбаева сложить президентские полномочия. Как сообщили во вторник, 19 марта, в президентской пресс-службе, президент Беларуси выразил сожаление в связи с решением Назарбаева о сложении президентских полномочий в телефонном разговоре.

"Глава белорусского государства отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга, — отметили, в свою очередь, в пресс-службе белорусского лидера. — Александр Лукашенко подчеркнул, что его с Нурсултаном Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения, главы государств вместе принимали участие в выработке важных решений как в сфере развития двустороннего сотрудничества, так и в многосторонних форматах, принимали участие в масштабных саммитах и международных форумах".

Лукашенко и Назарбаев договорились обязательно встретиться во время юбилейного саммита Евразийского экономического союза, который пройдет в Астане в мае текущего года, где обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия с учетом того, что казахстанский лидер остается председателем Совета безопасности, а также, как первый президент страны, по Конституции он имеет статус "Лидера нации".

Лукашенко подчеркнул, что это, "безусловно, заслуженный статус, так как современный Казахстан создан и построен усилиями Нурсултана Назарбаева".

Фото: Getty Images

В свою очередь, стало известно, лидерам каких стран перед отставкой звонил сам Назарбаев. Он провел телефонные беседы с лидерами пяти стран – Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и России. Формулировка "выразил сожаление" отсутствует только в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил сожаление в связи с принятым решением Назарбаева;

президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искреннее сожаление в связи с принятым решением Назарбаева;

президент Кыргызской Республики Сооронбай Жеенбеков выразил сожаление в связи с принятым решением Назарбаева;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил огромное сожаление в связи с принятым решением Назарбаева.

При этом о разговоре с Путиным об отставке Назарбаева сообщили следующее: главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года.

Что известно о преемнике

Временно исполняющему обязанности Президента Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву 66 лет, он в высших эшелонах власти с 1994 года. В течение 10 лет (1994—1999, 2002—2007) занимал должность министра иностранных дел. Премьер-министр в 1999—2002 годах, затем Председатель Сената Парламента (с 16 октября 2013 года).

Сын известного казахского писателя-фронтовика Кемеля Токаева. В советские времена работал послом в Сингапуре и Китае. Выступает за введение смертной казни за участие в наркотрафике, критиковал переход на латинский алфавит, серьезно увлекается теннисом.

Также эксперты отмечают у и.о. отсутствие политических амбиций, преданность Назарбаеву и либеральные взгляды.

Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты в поисках ответа на вопрос , зачем Назарбаев отправился на покой, единодушны во мнении, что отставка президента Казахстана – это старт передачи власти преемнику.

"Думаю, Назарбаев не хочет, чтобы транзит власти произошел стихийно, тем более в таких формах, как, например, в Узбекистане. Где в результате смены власти пострадала дочь предыдущего президента. Поэтому он хочет провести транзит контролируемо. Получить определенные гарантии от преемника или создать стабильную систему сдержек и противовесов, при которой представители его семьи имели бы влияние на власть и сохранили бы вес в Казахстане", – отметил политолог Владимир Фесенко.

Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков отметил, что, пока Назарбаев, пусть не в статусе президента, обладает властью и влиянием в Казахстане, внешняя политика государства вряд ли будет меняться.

"Назарбаев – это старейшина политики, он влиятелен не только в Казахстане, но и на евразийском и мировом пространстве. Но, мне кажется, как раз этот ход и был сделан им, чтобы избежать больших потрясений в случае внезапного ухода. Это мудрый ход, который, по задумке, должен сохранить стабильность, не допустить потрясений внутри государства и для государства на международной арене", – отмечает Павел Рудяков в комментарии сайту "Сегодня".

Процесс передачи власти в Казахстане, на первый взгляд, похож на российский вариант передачи власти от Ельцина к Путину, но не совсем аналогичен ему.

"Все-таки Ельцин полностью отстранился от процесса, а гарантом соблюдения договоренностей были его люди в администрации Путина, в частности глава администрации Волошин. А здесь, судя по всему, Назарбаев будет процессом руководить лично", – отметил Владимир Фесенко.

При этом, по его мнению, не факт, что назначенный исполняющим обязанности президента Касым-Жомарт Токаев станет преемником Назарбаева.

Первым делом предложил переименовать столицу

Сегодня, 20 марта, Токаев официально стал президентом Казахстана. Об этом сообщил казахский сайт Tengrinews.kz.

Фото: AFP

Он будет находиться на президентской должности до конца выборного срока. Сама церемония присяги проходила на совместном заседании палат парламента Казахстана в здании Мажилиса. На ней присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного Совета, судьи Верховного суда, члены правительства, послы иностранных государств, а также первый президент Казахстана.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", – заявил Токаев.

После присяги глава ЦИК этой страны вручил ему удостоверение президента страны, нагрудный знак и штандарт.

Первым делом новый президент Токаев предложил переименовать столицу Казахстана – Астану – в Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

"Необходимо увековечить имя нашего великого современника – первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости Республики Казахстан", – сказал Токаев после вступления в должность президента.

Казахский парламент сразу же, 20 марта одобрил переименование столицы республики Астаны в Нурсултан.

Чем прославился Назарбаев на своем высоком посту и что известно об его преемнике, сайт "Сегодня" собрал в специальном материале "Назарбаев ушел, но остался: что нужно знать о смене власти в Казахстане"

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