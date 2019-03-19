Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана: появилась реакция Госдепа США

США настроены на продолжение своей работы с Казахстаном по широкому кругу вопросов

Нурсултан Назарбаев. Фото: сайт Кремля

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана: появилась реакция Госдепа США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0eb/574/5c90eb5742fd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0eb/574/5c90eb5742fd7.jpg 2019-03-19T19:42:00+02:00 Другие страны США настроены на продолжение своей работы с Казахстаном по широкому кругу вопросов

Американская администрация рассчитывает на продолжение укрепления отношений Вашингтона и Астаны, невзирая на уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана. Об этом заявила представитель Госдепартамента США.

"Между Соединенными Штатами и Казахстаном налажены прочные двусторонние отношения, как это было продемонстрировано состоявшейся в прошлом году исторической встречей президента (Дональда) Трампа с президентом Назарбаевым, и мы ожидаем, что данный импульс будет сохраняться", – сказала сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Мы настроены на продолжение своей работы с Казахстаном по широкому кругу вопросов", - отметила американский дипломат.

Как известно, церемония принесения присяги народу Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоится в полдень 20 марта нынешнего года.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об эпохальном решении – сложении с себя полномочий главы государства.

Он решил временно передать функции президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.

В то же время 78-летний Назарбаев отметил, что он останется руководителем Совета безопасности своей страны.

Нурсултан Назарбаев беспрерывно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран по нахождению у власти.

За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.

Кроме того, ему предъявляли обвинения в коррупции. Якобы президент Казахстана владеет крупной горнорудной и металлургической компанией "Казахмыс". Подтвердить или опровергнуть эту информацию сложно, так как данные о своих владельцах предприятие не раскрывает.

В прошлом году издание Handelsblatt поместило Назарбаева на 10-ую строчку в списке самых состоятельных и могущественных правителей планеты, обладающих в своих странах неограниченной властью, оценив его состояние в 1,1 млрд. долларов.

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