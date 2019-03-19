Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана: появилась реакция Госдепа США
США настроены на продолжение своей работы с Казахстаном по широкому кругу вопросов
Американская администрация рассчитывает на продолжение укрепления отношений Вашингтона и Астаны, невзирая на уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана. Об этом заявила представитель Госдепартамента США.
"Между Соединенными Штатами и Казахстаном налажены прочные двусторонние отношения, как это было продемонстрировано состоявшейся в прошлом году исторической встречей президента (Дональда) Трампа с президентом Назарбаевым, и мы ожидаем, что данный импульс будет сохраняться", – сказала сотрудник американского внешнеполитического ведомства.
"Мы настроены на продолжение своей работы с Казахстаном по широкому кругу вопросов", - отметила американский дипломат.
Как известно, церемония принесения присяги народу Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоится в полдень 20 марта нынешнего года.
Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об эпохальном решении – сложении с себя полномочий главы государства.
Он решил временно передать функции президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.
В то же время 78-летний Назарбаев отметил, что он останется руководителем Совета безопасности своей страны.
Нурсултан Назарбаев беспрерывно занимает должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран по нахождению у власти.
За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.
Кроме того, ему предъявляли обвинения в коррупции. Якобы президент Казахстана владеет крупной горнорудной и металлургической компанией "Казахмыс". Подтвердить или опровергнуть эту информацию сложно, так как данные о своих владельцах предприятие не раскрывает.
В прошлом году издание Handelsblatt поместило Назарбаева на 10-ую строчку в списке самых состоятельных и могущественных правителей планеты, обладающих в своих странах неограниченной властью, оценив его состояние в 1,1 млрд. долларов.
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