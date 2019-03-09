Названа причина масштабного блэкаута в Венесуэле
Министр связи и информации обвинил США в произошедшем
Отключение электроэнергии практически по всей территории Венесуэлы произошло из-за кибератаки. Об этом заявил министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения Венесуэлы.
"Была совершена кибератака, направленная на автоматическую систему контроля гидроэлектростанции „Гури", — сказал он. — В ответ на атаку работа ГЭС была остановлена, что привело к прекращению энергоснабжения".
По словам Родригеса, атаку на энергосистему Венесуэлы могли осуществляться из США.
Жители Венесуэлы, уже около суток остающиеся без электроэнергии, опасаются за свою жизнь и переживают, что могут остаться без крайне важной для них мобильной телефонной связи
Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".
Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.
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