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Названа причина масштабного блэкаута в Венесуэле

Сегодня, 07:22

Министр связи и информации обвинил США в произошедшем

Блэкаут в Венесуэле
Блэкаут в Венесуэле. Фото: AFP
Названа причина масштабного блэкаута в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/34b/f21/5c834bf21c8c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/34b/f21/5c834bf21c8c5.jpg Другие страны Министр связи и информации обвинил США в произошедшем

Отключение электроэнергии практически по всей территории Венесуэлы произошло из-за кибератаки. Об этом заявил министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения Венесуэлы.

"Была совершена кибератака, направленная на автоматическую систему контроля гидроэлектростанции „Гури", — сказал он. — В ответ на атаку работа ГЭС была остановлена, что привело к прекращению энергоснабжения".

По словам Родригеса, атаку на энергосистему Венесуэлы могли осуществляться из США.

Жители Венесуэлы, уже около суток остающиеся без электроэнергии, опасаются за свою жизнь и переживают, что могут остаться без крайне важной для них мобильной телефонной связи

Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.

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Тег Венесуэла, США, электричество, блэкаут

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ТАСС

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