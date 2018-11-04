Названа причина падения МиГ-29, купленного Египтом у России

Сегодня, 09:53

Ее сообщил официальный представитель египетской армии

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Официальный представитель вооруженных сил Египта причиной крушения истребителя МиГ-29М/М2, который арабская республика приобрела у России в этом году, назвал неполадки в системе управления самолетом.

Ранее предварительной причиной также называли технические неисправности, но не исключали и вину пилота.

Напомним, в субботу, 3 ноября, при выполнении тренировочного полета в Египте разбился истребитель МиГ, недавно проданный Россией. Пилот успел катапультироваться перед авиакатастрофой и его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что Каир согласился купить у Москвы 46 МиГ-29 весной 2018 года. По словам российских СМИ, этот контракт стал одним из крупнейших для российской авиационной промышленности за последние пять лет. Его оценили в 2,5 млрд долларов.

Ранее в Коломенском районе Московской области упал истребитель МиГ-29. Пилоты успели катапультироваться из самолета. Причиной его крушения стало возгорание около одного из двигателей.

Напомним, в сентябре истребитель-бомбардировщик ВВС МиГ-27 разбился неподалеку от Джодхпура в индийском штате Раджастхан.
Египет, крушение, самолет, истребитель, авиакатастрофа, МиГ-29
Источник:

Интерфакс

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