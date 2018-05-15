Названо количество журналистов из Южной Кореи, которых пустят наблюдать снос ядерного полигона в КНДР

Всего на мероприятиии позволят быть только представителям СМИ из США, Южной Кореи, Китая, России и Великобритании

Северная Корея пригласила восемь южнокорейских журналистов на мероприятие, посвященное демонтажу своего ядерного полигона, запланированного на следующую неделю, об этом сообщило во вторник министерство унификации Сеула.

По словам министерства, КНДР пригласила восемь журналистов из теленовостей и вещательных компаний на мероприятие, которое пройдет с 23 по 25 мая, чтобы демонтировать полигон, где страна провела все шесть испытаний ядерного оружия.

Напомним, в Северной Корее начался демонтаж ядерного полигона Пхунгери, о чем ранее заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

В то же время, как отмечается, другие более значимые здания вокруг объекта до сих пор остаются на месте, включая два больших здания в командном центре и главной административной зоне поддержки. Также еще не были закрыты туннельные входы.

На спутниковых фото, которые обнародовала 38 North, видно, что на полигоне уже начали демонтаж строений, фото были сделаны 20 апреля и 7 мая. За это время количество зданий уменьшилось.

Как сообщалось, публичная церемония закрытия ядерного полигона в КНДР пройдет 23-25 мая.

Из-за "ограниченного пространства" на полигоне присутствовать на церемонии смогут журналисты только из пяти стран – из Южной Кореи, Китая, России, США и Великобритании.







