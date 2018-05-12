Ядерный полигон КНДР: стала известна дата публичного закрытия

Присутствовать на церемонии смогут журналисты только из пяти стран

Публичная церемония закрытия ядерного полигона Пхунгери в КНДР пройдет 23-25 мая. Об этом в субботу объявил МИД КНДР, передает ТАСС.

Из-за "ограниченного пространства" на полигоне присутствовать на церемонии смогут журналисты только из пяти стран – из Южной Кореи, Китая, России, США и Великобритании.

Ранее у разведки США возникли сомнения в закрытии полигона.

Напомним, лидер КНДР заявил, что Пхеньян прекращает ядерные и ракетные испытания, а также закрывает ядерный полигон. Как заявил лидер страны Ким Чен Ын, "с 21 апреля Северная Корея прекращает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет". По его словам, страна закроет ядерный полигон на севере страны, чтобы подтвердить обещание остановить испытания.

Напомним, не так давно стало известно, что переговоры между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом пройдут 12 июня в Сингапуре.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились поддерживать давление на КНДР с целью денуклеаризации страны.