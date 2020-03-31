В Грузии ввели сухой закон из-за коронавируса

В Грузии с 31 марта запрещено функционирование всех объектов по реализации алкогольных напитков в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Грузия Online".

Отмечается, что в течение всего периода действия режима чрезвычайного положения деятельность ресторанов, объектов общественного питания, в том числе действующих при предприятиях и организациях, допускается только обслуживанием с доставкой на место или вывозом продукта транспортным средством ("драйвом") без допуска потребителя в реализационное пространство.

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"На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, Грузия с 31 марта переведена на всеобщий карантин. С 21:00 до 06:00 будет действовать комендантский час – передвижение по городу запрещается пешком и на автотранспорте без соответствующего пропуска. Закрыты все торговые объекты, кроме продуктовых магазинов, аптек и отделений банков.



По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 110 случаев заражения коронавирусом, 21 человек вылечился. В стационарах под наблюдением врачей находятся 278 пациентов, в режиме карантина – 4995 человек.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили перенесла свой визит в Украину. Как сообщили в администрации государственного лидера, решение было принято на фоне стремительного распространения коронавирусной эпидемии.

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