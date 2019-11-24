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Не похоронишь, пока не заплатишь. Жуткая история в Индонезии: врачи – не смогли спасти больного малыша. Но и тело умершего – не отдавали. Ведь родители не имели средств оплатить госпиталь.

Внимание к этой истории привлекла необычная акция протеста: в обед в госпиталь начали съезжаться на мотоциклах рабочие службы доставки. И буквально взяли госпиталь в осаду.

Выяснилось, что у их коллеги здесь оперировали шестимесячного племянника. Ребенок не выжил. Но тело родителям долго не отдавали.

"Он умер около девяти утра, мы пытались забрать тело до полуденной молитвы. Но к тому времени нам так и не подтвердили, что мы можем это сделать", – говорит мать умершего ребенка.

Родственники умершего утверждают, что больница требовала оплатить счет за операцию – около тысячи семисот долларов. А они такой суммы не имели. Помочь со сбором средств решила группа мотоциклистов.

"Общая сумма выставленного счета – 25 млн рупий. Мы собрали только 5 с половиной", – говорит Вардиан Сиях, координатор службы такси.

Но в больнице настаивают на другой версии – задержка произошла из-за бумажной волокиты: нужно было оформить документы о смерти. А мотоциклисты просто не захотели ждать.

"Мотоциклисты силой забрали тело. Не знали, что родители уже находятся наверху в ожидании необходимых бумаг. Наша больница берется за всех, независимо от того, есть ли у пациента деньги", – заявил Густафи Аноф, представитель госпиталя.

Руководство впоследствии добавило: расходы покроют из фондов больницы. Перед родителями извинились. А вот мотоциклистов – наоборот – осудили. Из-за спешки с похоронами так и не выяснили, по какой причине умер малыш. Если это инфекционная болезнь – группа поддержки подвергла опасности и себя, и других.

Как сообщалось, в городской инфекционной клинической больнице Одессы 1 июня умер ребенок – шестимесячный мальчик. Мать считает, что ее сына можно было спасти, если бы ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Напомним, в Кировоградской области трехлетний ребенок внезапно умер после планового визита к педиатру. Во время вскрытия было установлено, что малыш страдал врожденной патологией сердца. Родители обвиняют местного врача – якобы она вовремя не заметила болезни и не оказала помощи. Сама педиатр утверждает, что спасти ребенка она не могла из-за отсутствия стационара и медицинского транспорта.

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