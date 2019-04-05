Не только MCAS: в Boeing заявили о сбое еще одной системы на своих самолетах

Этот сбой представляет критическую угрозу для безопасности полетов Boeing 737 MAX

Фото из открытых источников.

Не только MCAS: в Boeing заявили о сбое еще одной системы на своих самолетах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg 2019-04-05T07:49:00+03:00 Другие страны Этот сбой представляет критическую угрозу для безопасности полетов Boeing 737 MAX

Помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS, на самолетах Boeing 737 MAX обнаружен еще один сбой программного обеспечения. Об этом сообщают СМИ.

"Мы принимаем меры для того, чтобы полностью избавиться от этой относительно незначительной проблемы, и у нас уже есть решение", – говорится в заявлении компании.

Как сообщил источник в Boeing, который знаком с ходом расследования, речь идет о сбое, который представляет критическую угрозу для безопасности полетов. По его словам, именно из-за обнаружения второй проблемы с ПО компания не смогла в установленные сроки предоставить его обновление на рассмотрение Федеральному авиационному управлению США.

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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