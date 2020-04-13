"Не трогайте нас!": Лукашенко потерял самоконтроль из-за кремлевских СМИ

Российские СМИ выставляют белорусов дураками и предвзято освещают события, которые происходят в их стране, несмотря на то, что правительство Беларуси могут распустить в случае провала коронавирусного кризиса.

Об этом с возмущением 13 апреля заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на правительственном совещании.

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"Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней... Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки", – цитирует Лукашенко агентство БелТА.

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"Россиянам хотел бы сказать этим: не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?" – возмутился президент Беларуси.

Лукашенко отметил, что представители Всемирной организации здравоохранения посетили его страну и резюмировали, что "претензий к белорусам нет".

Напомним, ранее Лукашенко назвал коронавирус психозом и рассказал, что реально угрожает людям. Президента Беларуси больше волнует паника, возникшая на фоне распространения коронавируса, а не сама зараза.

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