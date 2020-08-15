"Не забудем, не простим": тысячи белорусов простились с погибшим активистом (фото и видео)

В Минске возле станции метро "Пушкинская", где омоновцы застрелили первого протестующего, прошла акция памяти Александра Тарайковского, погибшего 10 августа.

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На пересечении крупных минских магистралей – улице Притыцкого и проспекте Пушкина – собрались тысячи белорусов с лампадками и цветами, национальными бело-красно-белыми флагами и плакатами.

На плакатах было написано "Не забудем, не простим", некоторые участники акции призывали не дарить цветы ОМОНу, особо зверствовавшему при разгоне протестующих, и напомнили, что, кроме нескольких "официальных" погибших, 81 человек пропал без вести. Кроме того, были и плакаты, посвященные хозяину Кремля и гласившие "Разберемся без Путина".

Чтобы почтить память Тарайковского и показать мирный характер акции, минчане раскупили все цветы на "Пушкинской".

Видео: t.me/nexta_live

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Кроме того, возле зала, где прошла прощание с Тарайковским, собралось несколько сотен человек. Параллельные акции памяти прошли и в других города Беларуси.

Видео: t.me/nexta_live

Напомним, в субботу, 15 августа, с 13:00 до 00:00 в столице Беларуси протестующие будут мирно гулять по городу, раздавать листовки людям, рассказывать о происходящем.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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